Российские военные назвали беспилотники Bayraktar на Украине самой простой целью для ПВО

Российские военные заявили. что будут активно уничтожать "Байрактары" в ходе военной операции на Украине Фото: REUTERS

Турецкие беспилотники Bayraktar в ходе военной спецоперации РФ на Украине оказались одной из самых простых целей для расчетов зенитных ракетных комплексов "Тор" Западного военного округа (ЗВО). Об этом рассказали сами российские военные, видео с их комментариями опубликовало министерство обороны России.

"В самом начале военной операции, в первые дни, мы на вторые сутки поразили Bayraktar. Нас пугали: Bayraktar, Bayraktar. Оказалось - одна из самых простых целей наших. Летит прямолинейно, с одинаковой скоростью, на определенной высоте. Поэтому для нас это самая простая цель", - сообщил один из военнослужащих ЗВО на записи, размещенной в официальном телеграм-канале российского военного ведомства.

Ранее американские военные эксперты сообщили о том, что эффективность турецких беспилотников Bayraktar, используемых боевиками Вооруженных сил Украины, серьезно снизилась в ходе российской спецоперации. В частности, их использование стало почти бесполезным после того, как система противовоздушной обороны в Донбассе была существенно усилена.

В связи с этим теперь ударные дроны подразделения ВСУ зачастую используют только в так называемых "редких специальных операциях".