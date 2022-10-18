Мэр Харькова заявил о двух сериях взрывов в городе

Мэр города сообщил о двух сериях взрывов в Харькове Фото: REUTERS

В Харькове за пять минут прогремели две серии взрывов. Об этом заявил глава города Игорь Терехов в своем телеграм-канале во вторник, 18 октября 2022 года.

Мэр уточнил, что, предположительно, взрывы произошли в районе одного из харьковских промышленных предприятий.

Как писал сайт KP.RU, в Днепропетровске сообщают о двух "прилетах" по энергетической инфраструктуре города. По данным украинских чиновников, имеются серьезные повреждения на объекте энергетики.

Напомним, сообщения о взрывах также приходят из Кривого рога и Николаева. Кроме того, украинские журналисты заявляют о серии взрывов в подконтрольном Вооруженным силам Украины городе Запорожье.

Днем ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что сотни населенных пунктов на Украине обесточены в результате ударов по энергетической инфраструктуре. По его словам, ударам подверглись объекты энергетики трех областей – Киевской, Днепропетровской и Сумской.