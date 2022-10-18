Запорожские власти рассказали о выявлении десяти групп диверсантов ВСУ за последние два дня

Боевики ВСУ пытаются забрасывать диверсантов на подконтрольную РФ территорию Запорожской области Фото: REUTERS

Около десяти диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) были обнаружены на Запорожском направлении за последние два дня. Соответствующую информацию распространил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области РФ Владимир Рогов.

При этом, по его словам, подавляющее большинство украинских диверсантов были оперативно уничтожены.

"За последние два дня на Запорожском направлении было выявлено около 10 таких диверсионно-разведывательных групп, они были выявлены благодаря беспилотникам, квадракоптерам. Значительная часть боевиков президента Украины Владимира Зеленского была уничтожена", - отметил Рогов в эфире RT.

Ранее Рогов заявил, что украинские власти планируют осуществить попытку наступления в Запорожской области. Также, по словам запорожского чиновника, не исключены и различные провокации со стороны боевиков ВСУ. В частности, существует вероятность попытки переброски украинского десанта для попытки штурма Запорожской АЭС.

Также Рогов отметил, что на данный момент известно о большом количестве иностранных наемников, сосредоточенных в подконтрольном украинским военным городе Запорожье. По данным чиновника, сейчас в городе находятся десятки тысяч наемников (большую часть из них составляют поляки, однако руководящие функции выполняют британцы).