WSJ: немецкие следователи не установили причастных к диверсии на "Северных потоках"

Место взрывов Фото: REUTERS

Следователи из Германии пришли к выводам, что причиной взрывов на "Северных потоках" стала диверсия, но не смогли установить лиц, причастных к ней. Об это сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных источников.

Один из собеседников издания при этом утверждает, что в числе версий произошедшего рассматривается и "российский след".

Как ранее писал сайт KP.RU, диверсия на российских газопроводах "Северный поток" более всего отвечает интересам США. Вашингтон фактически объявили экономическую войну Евросоюзу.

На это есть несколько причин. Во-первых, убрать с дороги сильного конкурента. Так, суммарный ВВП стран Евросоюза достигает $17 трлн, а США $23 трлн. При этом экономисты ожидали, что в ближайшее десятилетие Европа будет показывать более быстрый рост, чем США.

Во-вторых, надо же за чей-то счет решить свои экономические проблемы с непомерным госдолгом и дефицитом торгового баланса (когда страна покупает намного больше, чем продает за рубеж). Подробнее о том, какую выгоду извлекают Соединенные Штаты из ослабления Европы, читайте в материале KP.RU.