Замгубернатора Краснодарского края подтвердила, что трое погибших при крушении Су-34 скончались из-за падения с большой высоты Фото: Кадр видео

Замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова рассказала про обстоятельства крушения самолета в Ейске.

Три человека получили смертельные травмы, выпав с верхних этажей.

- Трое достоверно погибших у нас. Это люди, которые выпрыгивали с верхних этажей. По информации от врачей, у них были многочисленные травмы, свидетельствующие о том, что эти прыжки были совершены с высоты, — сказала Минькова «Газете.Ru».

Еще семь человек находятся в тяжелом состоянии, они пострадали от отравления продуктами горения. Это взрослые люди и один ребенок. Сейчас все в больнице, им оказывается необходимая помощь.

- Есть еще пострадавшие легкой степени, они также у нас остаются в больницах, восемь человек. Мы их оставили, чтобы они подышали кислородом, пришли в себя, - говорит Минькова.

Позже в оперштабе подтвердили, что число погибших увеличилось до 13 человек, еще 19 пострадали, передает телеканал "360".

Еще 68 человек были спасены благодаря профессиональным, грамотным и оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений за время поисково-спасательной операции в Ейске. Более 360 человек были эвакуированы, сообщает газета "Известия".