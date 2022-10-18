В Киеве заявили о трех взрывах на объекте энергообеспечения

В Киеве прогремели новые взрывы Фото: REUTERS

Взрывы прогремели на объекте критической инфраструктуры в Деснянском районе Киева. Об этом заявил глава города Виталий Кличко в своем телеграм-канале во вторник, 18 октября 2022 года.

Информацию подтвердил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в социальных сетях. По его словам, произошло "три прилета в объект энергообеспечения на левом берегу города".

В Киеве фиксируются проблемы с электроснабжением, уточнил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Днепропетровске сообщают о двух "прилетах" по энергетической инфраструктуре города. По данным украинских чиновников, имеются серьезные повреждения на объекте энергетики.

Напомним, воздушная тревога во вторник официально объявлена во всех украинских регионах. Украинские журналисты утверждают, что по стране прогремели сразу несколько мощных взрывов.