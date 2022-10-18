Видео возвращения россиян из украинского плена показало Минобороны

110 россиян вернулись на родину благодаря обмену пленными Фото: Кадр видео

Возвращенные из украинского плена россияне прибыли в Москву. Видео прибытия опубликовало министерство обороны России.

На кадрах видно, как солдаты и моряки спускаются с борта воздушного судно. Некоторые из них сразу же делают звонки своим близким. Так, один из россиян позвонил матери и сообщил, что он уже в Москве.

С аэродрома бывшие пленники отправились на нескольких автобусах.

Как ранее писал сайт KP.RU, Россия и Украина вновь обменялись военнопленными. Благодаря этому на родину возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся киевским режимом с февраля 2022 года.

Киеву переданы 108 женщин-военнослужащих. Еще двое представительниц Вооруженных сил Украины отказались отправляться в Незалежную и по своей воле остались в Российской Федерации.