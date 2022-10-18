Два киргизских банка приостановили работу с картами "Мир"

Россияне пока не смогут расплачиваться за покупки в Киргизии картами "Мир" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два частных банка Киргизии - "Доскредобанк" и "Бакай банк" - официально объявили о временной приостановке проведения операций с российскими картами платежной системы "Мир".

По данным информагентства ТАСС, причиной приостановки операций двух киргизских банков с картами "Мир" стало "внутреннее решение руководства финорганизаций" и не связан с какими-либо официальными распоряжениями властей республики).

Отмечается, что срок действия приостановки работы с картами "Мир" "точно будет длительным" (при этом официально сроки возобновления операций с картами российской платежной системы пока не озвучиваются).

До этого подобное решение по приостановке работы с картами "Мир" принял другой коммерческих киргизский банк - "Компаньон".

Ранее от работы с картами системы "Мир" отказалось большинство финансово-кредитных организаций Турции. Так, по состоянию на начало октября нынешнего года в Турции оставалось всего три местных банка, которые продолжают принимать карты "Мир": Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank. При этом вопрос работы с картой "Мир" в Турции стоит на контроле у высшего политического руководства страны и обсуждается на совещаниях с участием турецкого президента Реджепа Эрдогана. В окружении лидера Турции отмечают, что вскоре может быть найдено комфортной для российских туристов решение по работе с картами "Мир".