После крушения самолета в Ейске СК завел дело по статье "нарушение правил полетов или подготовки к ним"

По факту крушения самолета в Ейске возбуждено уголовное дело Фото: соцсети

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Ейске, в результате которого погибли 13 человек (из них трое детей), еще 19 пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 18 октября 2022 года.

Расследование ведется по статье Уголовного кодекса "нарушение правил полетов или подготовки к ним". Ее санкции предусматривают до семи лет лишения свободы.

Следователи проводят все необходимые действия для выяснения обстоятельств крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в ходе учебного полета. В частности, ведутся допросы пилотов.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 17 октября, военный самолет Су-34 в ходе учебного полета упал рядом с девятиэтажным жилым домом в Ейске. Предварительной причиной крушения истребителя-бомбардировщика называют возгорание одного из двигателей при взлете.