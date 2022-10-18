В Ейске 17 октября потерпел крушение военный самолет Су-34 Фото: Евгения ХИЛЬКО

В Следственном комитете РФ сообщили, что в качестве основной версии падения самолета Су-34 в Ейске (Краснодарский край) рассматривается техническая неисправность.

В силовом ведомстве отметили, что с места происшествия уже изъяты бортовые самописцы, на аэродроме вылета изъяты образцы топлива, допрашиваются катапультировавшиеся летчики и персонал аэродром.

В настоящее время по факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по статье 351 Уголовного кодекса России («Нарушение правил полетов или подготовки к ним»).

Ранее стало известно о том, что в результате падения самолета в Ейске погибли 13 человек. Соответствующую информацию распространил помощник главы Минздрава России Михаила Мурашко Алексей Кузнецов.

В МЧС России уточняют, что сотрудникам ведомства удалось спасти 68 человек.

Согласно официальным данным министерства обороны РФ, 17 октября текущего года при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края. Летчики успели катапультироваться, они сообщили, что воздушное судно не было сбито.

На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.