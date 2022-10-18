Запорожские власти готовы создать зону безопасности на ЗАЭС в случае отведения украинских войск от границ региона

Власти Запорожской области готовы создать зону безопасности вокруг ЗАЭС, но лишь при одном условии Фото: REUTERS

Власти Запорожской области РФ готовы обсуждать вопрос создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Однако подобное решение в итоге может быть принято лишь в случае полного отведения украинских войск от границ региона.

"Главным условием и параметром зоны безопасности является полное отведение украинских войск как можно дальше от границ Запорожский области, в том числе демилитаризация Никополя, Марганца, Томаковки и других населённых пунктов Днепропетровской области, из которых боевики украинского президента Владимира Зеленского могут вести обстрел по Запорожской АЭС", - заявил в интервью информагентству РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Ранее тема создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС обсуждалась в ходе состоявшейся в Санкт-Петербурге личной встречи президента России Владимира Путина и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Однако о достижении каких-либо конкретных официальных договоренностей по итогам встречи не сообщалось.

Россия неоднократно призывала страна Запада повлиять на Украину, чтобы добиться скорейшего прекращения обстрелов Запорожской АЭС со стороны боевиков ВСУ. По данным министерства иностранных дел РФ, регулярных обстрелы атомной станции, расположенной в городе Энергодар, могут привести к аварии, масштабы которой могут сравниться с резонансными ЧП на АЭС В Чернобыле и Фукусиме.