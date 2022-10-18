В Житомире отключили свет и воду после обстрела

Житомир остался без света и воды 18 октября 2022 Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Украинский город Житомир остался без света и воды в результате утренних ударов по объекту энергообеспечения. Об этом заявил глава городской администрации Сергей Сухомлин во вторник, 18 октября 2022 года.

"Утро началось с прилетов по Житомиру. Сейчас в городе нет света и воды, - уточнил чиновник в своем телеграм-канале. - Больницы – на резервном питании".

Как ранее писал сайт KP.RU, в Киеве также фиксируются перебои в электроснабжении после трех взрывов на столичном объекте энергетики. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

Напомним, в этим же утром украинском Николаеве отключилось электричество. По данным местных средств массовой информации и социальных сетей, электроэнергии нет и в целом ряде населенных пунктов Николаевской области.