Суд в Москве оштрафовал Amazon на 1 млн рублей за отказ удалить контент с пропагандой суицида Фото: REUTERS

Суд в Москве оштрафовал в один миллион рублей компанию Amazon за отказ удалить информацию о способах совершения самоубийства.

«Суд признал виновной Amazon.com, Inc. по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ и назначил компании наказание в виде штрафа в один миллион рублей», - приводит решение судьи Тимура Вахрамеева агентство ТАСС.

Как сказано в материале дела, поводом стал отказ компании удалять из одной из связанных с ней социальных сетей фотографии с изображением способов совершения суицида. Такие снимки выявил Роскомнадзор, который не менее 19 раз направил уведомления о необходимости удалить данную информацию. Тем не менее этого не было сделано.

Представители Amazon не явились в суд. Как уточняется, это стало первым случаем привлечения в России данной компании к ответственности за запрещенный контент.