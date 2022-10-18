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Экономика18 октября 2022 8:11

Bloomberg: ЕС решил временно отказаться от введения потолка цен на газ

Причина - разногласия среди государств-членов ЕС и проблемы с поставками топлива
Александр КИСЛОВ
Власти ЕС опасаются идти на жесткие антироссийские "газовые" санкции

Власти ЕС опасаются идти на жесткие антироссийские "газовые" санкции

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз пока не будет вводить потолок цен на газ на фоне политических разногласий в странах объединения и проблем с поставками топлива, сообщает агентство Bloomberg.

При этом уточняется, что речи о полном отказе ЕС от введения потолка цен на газ в настоящее время речь не идет, подобное решение лишь "отложено" до лучших времен (в случае достижения консенсуса по данному вопросу Евросоюз готов вернуться к его обсуждению практически "в любой момент").

В Еврокомиссии отмечают, что не хотят, чтобы континент погружался в масштабный энергокризис, поэтому на данный момент будут предприниматься другие шаги и решения, не связанные с введение потолка цен на газ.

Так, в частности, ЕК теперь "делает ставку на меры по укреплению солидарности между государствами-членами ЕС" - для этого будет введен инструмент и механизм совместной закупки топлива европейскими странами. Исполнительный орган Евросоюза также намерен в кратчайшие сроки запустить новый индекс стоимости сжиженного природного газа (СПГ) наряду с бенчмарком TTF.