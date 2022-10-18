На Ставрополье в середине октября зацвела сирень

На Ставрополье осенью зацвела сирень Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье в середине осени зацвела душистая сирень. Снимками цветущего кустарника поделилась жительница города Ипатово в одном из Телеграм-каналов ставропольского сегмента, сообщает NewsTracker.

Впрочем, цветение весенней сирени в октябре местных жителей не очень удивило. В некоторых районах края установилась вполне подходящая для цветения растения погода. Так, на минувших выходных в Ипатово было до 22 градусов тепла. По данным синоптиков, в середине этой недели также ожидается существенное потепление: во вторник и среду, 18 и 19 октября, столбики термометров поднимутся до отметки в 24 градуса выше ноля.

Снимок в соцсетях выложила местная жительница Фото: СОЦСЕТИ

Тем временем, местные жители отмечают, что осенью в крае расцветает не только сирень. Например, в Ессентуках ежегодно в октябре распускается каштан, шиповник и фиалки. Аномальные цветения растений отмечаются и в соседних регион: в Волгограде по второму кругу зацвела акация, а на Кубани в разгар осени почувствовали весну каштан и сирень.