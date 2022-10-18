YouTube заблокировал аккаунт Совета Федерации

Компания Google заблокировала аккаунт Совета Федерации России на видеохостинге YouTube Фото: REUTERS

Американская компания Google заблокировала аккаунты Совета Федерации России и телеканала "Вместе РФ" на видеохостинге YouTube. Об этом сообщается в телеграм-канале верхней палаты российского парламента во вторник, 18 октября 2022 года.

Решение о блокировке объяснили антироссийскими санкциями.

"Ваш аккаунт заблокирован в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций", - говорится в разъяснении.

В Совфеде отметили, что ожидали подобного развития событий и поэтому активно развивали площадки на российских платформах, чтобы населению страны был доступен весь видеоконтент о работе сенаторов, обсуждаемых на заседаниях вопросах и актуальной повестке сегодняшнего дня.

В частности, Совет Федерации делится информацией в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", мессенджере Telegram, видеохостинге Rutube и платформе для создания и просмотра контента "Дзен".

Как ранее писал сайт KP.RU, Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) и обязал Google разблокировать доступ к YouTube-каналам организации.

Корпорация обязаны вернуть доступ вещателю. В противном случае арбитраж оставляет за собой право взыскать с них прогрессивную судебную неустойку на случай неисполнения решения суда.