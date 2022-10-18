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Общество18 октября 2022 8:16

YouTube заблокировал аккаунт Совета Федерации

Решение объяснили антироссийскими санкциями
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Компания Google заблокировала аккаунт Совета Федерации России на видеохостинге YouTube

Компания Google заблокировала аккаунт Совета Федерации России на видеохостинге YouTube

Фото: REUTERS

Американская компания Google заблокировала аккаунты Совета Федерации России и телеканала "Вместе РФ" на видеохостинге YouTube. Об этом сообщается в телеграм-канале верхней палаты российского парламента во вторник, 18 октября 2022 года.

Решение о блокировке объяснили антироссийскими санкциями.

"Ваш аккаунт заблокирован в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций", - говорится в разъяснении.

В Совфеде отметили, что ожидали подобного развития событий и поэтому активно развивали площадки на российских платформах, чтобы населению страны был доступен весь видеоконтент о работе сенаторов, обсуждаемых на заседаниях вопросах и актуальной повестке сегодняшнего дня.

В частности, Совет Федерации делится информацией в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", мессенджере Telegram, видеохостинге Rutube и платформе для создания и просмотра контента "Дзен".

Как ранее писал сайт KP.RU, Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) и обязал Google разблокировать доступ к YouTube-каналам организации.

Корпорация обязаны вернуть доступ вещателю. В противном случае арбитраж оставляет за собой право взыскать с них прогрессивную судебную неустойку на случай неисполнения решения суда.