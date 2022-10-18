В России на 18 октября 2022 года выявлено 9 474 случая заражения коронавирусом Фото: Shutterstock

За прошедшие сутки в России было зарегистрировано 9 474 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные во вторник, 18 октября 2022 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки было подтверждено 91 летальных исход, а выписано в связи с выздоровлением 20 252 человека, что на 39,5% больше по сравнению с минувшим понедельником, 17 октября. Количество госпитализаций также увеличилось. За прошедшие 24 часа было госпитализировано 1 937 человек, что на 220,7% больше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на вторник, 18 октября 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране выросло до 21 324 431. Жертвами COVID-19 стало 389 084 человека, а выздоровело 20 638 610 пациента.

Кроме того, сообщается, что 94 697 949 жителей России сделали прививку от коронавируса первым компонентом, а 89 423 801 прошли полную вакцинацию.