Сенатор Клишас заявил, что YouTube не будут блокировать в России из-за закрытия аккаунтов Совфеда

Сенатор Андрей Клишас убежден, что блокировка в РФ YoTube точно не грозит Фото: из соцсетей

Видеохостинг YouTube в ближайшее время не будет заблокирован в РФ, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. По словам сенатора, блокировка сервисом официальных аккаунтов Совета Федерации не станет достаточным основание для жестких мер в отношении YоuTube.

Сенатор сообщил информагентству ТАСС, что блокировка аккаунтов никак не повлияет на информационную работу Совфеда, поэтому вопрос о блокировке YouTube в России ставить пока не следует.

При этом Клишас подчеркнул, что органам власти в России необходимо как можно скорее задуматься над полноценным развитием отечественных аналогов YouTube, эти стриминговые сервисы в перспективе должны стать достойной альтернативой зарубежной платформе.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что готов обратиться в Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор с просьбой рассмотреть вопрос о скорейшей блокировке работы YouTube на территории России. Соответствующие официальные обращения он хочет направить в надзорные ведомства в ближайшее время.