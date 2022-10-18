Зеленский заявил о разрушении 30% электростанций Украины с 10 октября 2022 года Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября текущего года в стране было разрушено 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии на Украине.

«С 10 октября были разрушены 30% украинских электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране», - написал украинский лидер в своем Twitter, добавив, что «места для переговоров» с Россией больше «не осталось».

Напомним, утром в минувшую субботу, 15 октября, украинские СМИ сообщили, что воздушная тревога звучит по всей Украине, в том числе и в Киеве. Позже глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщили о ракетном ударе по одной из общин области.

Как писал сайт KP.RU, в тот же день, власти Запорожья сообщили о разрушениях на инфраструктурных объектах города, в том числе энергетических, а позже в украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго» заявили, что серьезные повреждения получил объект энергетической инфраструктуры Киевской области.