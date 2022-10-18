Немцы заметили признаки отчаяния у Зеленского после его просьбы поставить ПВО

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Жители Германии обратили внимание на признаки отчаяния у президента Украины Владимира Зеленского в его обращении к "союзникам", в котором он попросил поставить Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО). Так, читатели немецкой газеты Die Welt заметили, что риторика главы Незалежной кардинально изменилась.

"Он просит? Обычно он всегда требует, не болен ли он?", - гласит один из комментариев к публикации.

Многие другие читатели выразили аналогичное мнение. В частности, немцы заметили, что раньше Зеленский делал "угрожающие" заявления, в то время как на этот раз – "умоляющее".

На этом фоне некоторые комментаторы выразили мнение, что это первый признак изменения позиции главы Украины по вопросу переговоров с Россией.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Зеленский на заседании ООН заявил, что если Россия признает результаты референдумов в ЛНР, ДНР, Херсоне и Запорожье, то ему "с Путиным больше не о чем разговаривать". В ходе видеообращения политик также призвал Совбез всемирной организации обеспечить Киеву коллективные гарантии безопасности.