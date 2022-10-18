У жительницы Нижегородской области отобрали детей, обнаружив у них синяки

У многодетной мамы в Нижнем Новгороде отобрали детей Фото: Shutterstock

Этим летом у жительницы Кстовского района Нижегородской области отобрали детей, как только увидели у них синяки. Сама женщина уверяет, что это было сделано незаконно. Об этом в своем телеграм-канале сообщила депутат Законодательного собрания Нижегородской области Татьяна Гриневич.

- В начале лета Тамара Эквас отправила троих детей, находящихся у нее на попечении, в лагерь «Лесная сказка». Во время смены сотрудники обнаружили у юных нижегородцев синяки, - цитирует депутата NewsNN. – Несмотря на то, что в полиции отказались возбуждать уголовное дело в отношении матери, в дело вмешалась администрация Кстовского района. В результате женщину лишили попечительства над детьми.

По словам бедной женщины, до отдыха в детском лагере никаких травм у детей не было. К примеру, 17-летняя воспитанница, не ездившая в лагерь, отказалась покидать женщину. И никаких травм у нее не было.

- Считаю, что ситуация абсурдная, кто вообще может доказать, что синяки не были получены в самом лагере из-за халатности сотрудников? Складывается впечатление, что в администрации покрывают именно безответственность сотрудников лагеря, а страдает Тамара Львовна и маленькие дети, - уверена Татьяна Гриневич.