Водоканал Зеленодольска заплатит 2,3 миллиона рублей за сбросы в Волгу

Суд удовлетворит иск Росприроднадзора Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора провело проверку очистных сооружений, которые использует Водоканал Зеленодольска - АО «ЗВСК». В ходе нее были выявлены нарушения требований природоохранного законодательства.

Несмотря на очистку, сточные воды сбрасывались в акваторию Куйбышевского водохранилища загрязненными. В отобранных пробах специалисты управления при лабораторных анализах выявили превышение предельно допустимой концентрации по сульфат-иону, причем до 3,3 раза.

В связи с этим Росприроднадзор подал в Арбитражный суд Татарстана иск с требованием признать законным штраф в 2,3 миллиона для обслуживающей очистные сооружения организации, то есть для АО «ЗВСК». Там встали на сторону управления, заявление удовлетворили, а также обязали Водоканал заплатить госпошлину в размере 34 тысяч рублей. Данное решение организация может обжаловать в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде в течение 30 дней, сообщает inkazan.