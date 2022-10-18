Дмитрий Песков сделал важное заявление о ходе частичной мобилизации в РФ Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин пока не собирается подписывать указ о завершении частичной мобилизации в России. Последние новости о завершении частичной мобилизации в стране в ходе общения с журналистами 18 октября 2022 года раскрыл пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока таких решений не было. Минобороны для каждого региона были установлены показатели по численности. И регионы констатируют, что мобилизационные задания выполнены. Пока президентского указа нет", - цитирует РИА Новости официального представителя Кремля.

Песков отметил, что все мобилизационные мероприятия в тех регионах РФ, где план по набору призывников уже выполнен, прекращены.

Завершение частичной мобилизации в России: последние новости

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что частичная мобилизация в стране будет завершена к началу ноября 2022 года. Такое заявление он сделал на своей недавней пресс-конференции в Астане.

17 октября нынешнего года о завершении мобилизационных мероприятий в своих субъектах заявили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. По их словам, в столице и Подмосковье план по набору мобилизованных полностью выполнен, поэтому частичная мобилизация там завершена. В Москве и Подмосковье уже закрылись временные пункты набора призывников, а все ранее выписанные повестки аннулированы.