Twitch оштрафован еще на 4 млн рублей за публикацию интервью с Арестовичем Фото: REUTERS

Мировой судья Таганского района Москвы вынес штраф в размере 4 миллионов рублей стриминговому сервису Twitch по статье о фейках о российской армии.

«Признать Twitch Interactive, Inc виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей», - приводит РИА Новости решение судьи Тимура Вахрамеева.

Протокол был составлен за неудаление контента с украинским военным специалистом, а также за интервью скандально известного адвоката Марка Фейгина* с украинским политиком Алексеем Арестовичем.

Сервис Twitch уже второй раз оштрафован по статье о фейках о Вооруженных силах Российской, отмеченных Федерации в интервью с Алексеем Арестовичем: на 3 и 4 миллиона рублей.

* СМИ, выполняющее функции иноагента