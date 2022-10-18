В России зафиксирован первый случай гриппа типа А в этом сезоне

Первый в сезоне случай "гонконгского" гриппа зафиксирован в России Фото: pixabay.com

В России зафиксирован первый в этом сезоне случай гриппа типа А (Н3N2), также известный как "гонконгский". Об этом сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора во вторник, 18 октября 2022 года.

Вирус завезен в страну из Египта. На этом фоне специалисты ведомства рекомендовали пройти вакцинацию. Особенно это касается граждан, которые входят в группы риска.

"Сейчас у нас есть время, чтобы подготовиться – сделать прививку от гриппа, - уточнили в Роспотребнадзоре. - В первую очередь рекомендуется вакцинироваться пожилым людям, а также людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем".

Напомним, впервые "гонконгский" грипп распространился в конце 60-х годов прошлого столетия и с тех пор не давал о себе знать. Своей известностью и историческим названием этот грипп обязан трагедии 1968 года в Гонконге.

Появившись внезапно, в следствие мутации вируса гриппа, циркулирующего у птиц, он вызвал массовые заболевания среди людей. Иммунная система человека не была знакома с такой разновидностью гриппа и поэтому заболевание проходило тяжело, а также были зафиксированы смертельные случаи.

Симптомы у "гонконгского" гриппа такие же, как у обычного, но переносятся они гораздо тяжелее. Кроме того, при этом типе вируса повышен риск развития осложнений на легочную и сердечно- сосудистую системы – именно это представляет наибольшую опасность.