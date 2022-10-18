Амурские сельхозпроизводители благодаря поддержке региона увеличили объемы производства картофеля

Амурские аграрии повысили урожайность картофеля. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Амурская область заканчивает уборочную кампанию с рекордными показателями. В этом году аграрии значительно увеличили посевные площади под картофель и овощи. В итоге выросли и объем производимой продукции, и урожайность. Сельхозпроизводители собрали 27,6 тысяч тонн картофеля - на 9,2 тысячи тонн больше, чем в 2021 году. Урожайность выросла на 25 центнеров с га (170 центнеров с га по сравнению со 145 в прошлом году).

«В этом году амурские аграрии получили новую меру поддержки - субсидии в размере 70 тысяч рублей на каждый дополнительный гектар земли, занятый картофелем или овощами открытого грунта, - рассказал губернатор Василий Орлов. - Заметный прирост урожая говорит о том, что мера поддержки оказалась эффективна и востребована среди сельхозпроизводителей. Видим, что во многих хозяйствах посевные площади под картофель увеличивали за счет перераспределения земель, ранее занятых другими культурами. Это значит, овощеводство в регионе стало рентабельным и интересным для аграриев направлением».

Еще одна мера поддержки предусматривает субсидии для аграриев на строительство и модернизацию овощехранилищ. Из-за нехватки помещений для хранения амурчанам приходилось продавать излишки урожая в другие регионы, при этом Приамурье не обеспечивало себя картофелем на зиму в достаточном объеме.

«Положительный эффект дали и меры поддержки на строительство овощехранилищ. В этом году мы сможем сохранить собственный урожай картофеля до весны в необходимом для региона количестве», - отметил Василий Орлов.

Кроме овощей ожидается и хороший урожай зерновых: их в Приамурье соберут 450 тысяч тонн - на 23 тысячи тонн больше, чем в прошлом году. Достичь повышения показателей удалось за счет увеличения посевных площадей под кукурузу.