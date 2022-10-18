Кличко заявил о повреждении двух объектов критической инфраструктуры в Киеве Фото: REUTERS

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о повреждении двух объектов критической инфраструктуры украинской столицы в результате ударов, отметив, что в части города ограничены электро- и водоснабжение.

«Повреждены два объекта критической инфраструктуры. Продолжается ликвидация чрезвычайной ситуации. На местах работают аварийно-спасательные службы. Сейчас частично ограничено предоставление услуг электро- и водоснабжения», - заявил градоначальник в своем Telegram-канале.

Кличко также призвал жителей Киева максимально экономить электроэнергию и воду, рекомендуя не включать мощные электроприборы - кондиционеры, микроволновые печи, электрочайники, «и тому подобное».

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 18 октября, украинский президент Владимир Зеленский сообщил о разрушении 30% электростанций Украины с 10 октября 2022 года, отметив, что привело к массовым отключениям электроэнергии в стране.