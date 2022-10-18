Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Су-34 в Ейске Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших во время крушения военного самолета Су-34 возле девятиэтажного жилого дома в городе Ейск Краснодарского края. Сожаления лидера РФ передал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Президент глубоко соболезнует тем семьям, которые потеряли своих близких в результате этой катастрофы", - сказал Песков.

Пресс-секретарь, также сказал, что по поручению главы государства в момент трагедии на месте были предприняты все необходимые меры по оказанию помощи пострадавшим и ликвидации последствий падения Су-34. Отчет о проведенных мероприятиях предоставили власти региона.

17 октября, в Ейске потерпел крушение военный самолет Су-34. Судно упало прямо во дворе 9-этажки. Из-за разлива топлива загорелся жилой дом. На данный момент известно о 13 погибших и 19 пострадавших. Сайт KP.RU составил подробную хронологию событий трагедии в Ейске.

Также уточняется, что двое пострадавших готовятся к экстренной отправке из Ейска в Краснодар. Одна из них беременная женщина. Всего при крушении получили травмы различной степени 14 взрослых и пять детей.