В Кремле рассказали о “ядерном зонтике” для новых территорий России Фото: Иван МАКЕЕВ

В ответ на вопрос о том, распространяется ли “ядерный зонтик” на новые территории России, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вошедшие в состав регионы - неотъемлемая часть Российской Федерации, и их безопасность обеспечивается наравне с остальными субъектами.

"Все эти территории являются неотъемлемой частью Российской Федерации, и, соответственно, все они защищаются, их безопасность обеспечивается ровно на таком же уровне, как вся остальная территория России", - подчеркнул представитель Кремля.

Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области были приняты в состав РФ "сравнительно недавно", уточняет Песков, поэтому сейчас ведется работа по их интеграции, в том числе и в систему безопасности России.

Напомним, согласно пунктам договоров о переходном периоде по интеграции новых территорий в состав России, соответствующие процедуры по внедрению Луганской и Донецкой Народных Республик и Херсонской и Запорожской областей в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ должны завершиться к 1 января 2026 года. Речь идет также и о военной интеграции, предполагающей помимо внедрения норм по обеспечению безопасности, установление правил несения воинской повинности.