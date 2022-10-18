Умер Франко Гатти, экс-участник группы Ricchi e Poveri

Франко Гатти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Франко Гатти, бывший участник итальянской поп-группы Ricchi e Poveri. Ему было 80 лет. О смерти музыканта сообщило издание Repubblica во вторник, 18 октября 2022 года.

Журналисты уточнили, что Франко Гатти скончался в городе Генуя (Италия). Причина смерти не называется.

Франко Гатти входил в состав музыкальной группы Ricchi e Poveri с 1967 по 2016 и с 2020 по 2021 годы. Коллектив выпустил сразу несколько хитов в том числе Mamma Maria, Che sara и Sara perche ti amo.

Отметим, что во Франции народная любовь к песне Sara perche ti amo настолько велика, что песня оказалась в саундтреках известных фильмов. Она звучит в драме с Шарлоттой Генсбур "Дерзкая девчонка" (1985), в триллере с Сесиль де Франс "Кровавая жатва" (2003) и в криминальной комедии со Сванном Арло "Красивый бандит" (2018).