Экс-депутат Рады в разговоре с пранкерами раскритиковал турецкие БПЛА Bayraktar Фото: REUTERS

Бывший депутат Верховной рады Сергей Пашинский в ходе разговора с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что турецкие беспилотники (БПЛА) Bayraktar не были столь эффективны в ходе боев. Фрагмент разговора пранкеры опубликовали в своем Telegram-канале во вторник, 18 октября.

По его словам, в начале специальной военной операции Киев имел много БПЛА Bayraktar, однако за неделю их все посбивали. Политик назвал Bayraktar не самодостаточным оружием.

«Он не может сам по себе работать. Bayraktar - это никакое не чудо-оружие. При мощных системах ПВО, он сбивается влет и от него никакой боевой эффективности нет. Без американских HARM и HIMARS никаких байрактаров больше бы не было», - заявил бывший депутат Рады в ходе разговора с пранкерами, которые представились ему бывшим послом США в Москве Майклом Макфолом.

Напомним, в начале августа 2022 года украинский посол в Анкаре Василий Бодна сообщил, что турецкая компания Baykar уже приобрела на Украине земельный участок для постройки на там завода по производству беспилотников, отметив, что компания уже зарегистрировалась.