Киркоров предсказал будущее: раскрыты паранормальные способности певца

Филипп Киркоров Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский певец Филипп Киркоров признался, что увлекается нумерологией и может предсказать судьбу человека, если знает его дату рождения до минуты. Об этом он заявил в эфире программы "Светская хроника" на Пятом канале.

"Если вы знаете свое точное время до минуты, когда вы родились, я могу прямо вот четко рассказать вашу жизнь, - уточнил Киркоров. - Я знаю точное время рождения Мартина, точное рождение Аллы-Виктории, у меня полная картина их".

По словам короля российской эстрады, обладает необычным даром и его отец, который был близким другом болгарской провидицы Ванги. Бедросу Киркорову достаточно подержать руки у головы, и боль в ней проходит, утверждает Филипп.

Верит в паранормальные способности поп-исполнителя и его коллега по эстраде - белорусский певец Дмитрий Колдун. Он вспомнил, что Филипп Киркоров предсказал ему победу в "Фабрике звезд", и эти слова оказались пророческими.

Как ранее писал сайт KP.RU, заслуженная артистка России, певица Ольга Кормухина резко высказалась о творчестве короля российской поп- сцены Филиппа Киркорова, заявив, что не считает его творчество музыкой. Как считает Кормухина, Киркорова попросту не существует в жизни рядовых ценителей музыки и российских академиков.