Совбез Белоруссии сообщил, что в стране не планируется проводить мобилизацию

Власти Белоруссии решили не проводить мобилизацию в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проведение мобилизации в Белоруссии не планируется, заявили в Совете безопасности страны. Минские власти полагают, что белорусские силовики в состоянии обеспечить безопасность граждан и государства в целом.

Также в Минске отмечают, что у Белоруссии нет планов по вступлению в военные действия в рамках спецоперации РФ на Украине.

"Никакой мобилизации не планируется, никакого вступления нашей страны в военные действия также не планируется. Нам это не нужно. Но свою страну мы защитим, если грянет гром, если какие-то чумные головы переступят наши границы, мы мобилизуемся и встанем на защиту своей страны. В сегодняшних условиях силовой блок страны в состоянии обеспечить безопасность наших граждан", - рассказал в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня" госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

Ранее частичная мобилизация была объявлена в России. Такое решение принял российский президент Владимир Путин 21 сентября 2022 года. В рамках мобилизации в армию РФ планируется призвать порядка 300 тысяч резервистов.

По словам Путина, предполагается, что все мобилизационные мероприятия по всей стране окончательно завершатся в начале ноября нынешнего года (при этом ряд российских регионов - в частности, Москва и Подмосковье - уже объявили о завершении частичной мобилизации в этих субъектах в связи с выполнением плана по набору призывников).