Минцифры прокомментировало сообщения о возможности блокировать YouTube в России Фото: REUTERS

Планов по блокировки видеохостинга YouTube на территории России по-прежнему нет. Такое заявление сделал глава Минцифры Максут Шадаев в ходе встречи с журналистами во вторник, 18 октября.

«У нас по-прежнему нет планов закрывать YouTube», - заявил министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, в июне этого года во время Петербургского международного экономического форума глава ведомства заявил о том, что YouTube остается на первом месте по трафику мобильного интернета среди операторов «большой четверки», уточнив, что на долю видеохостинга приходится 18% трафика.

Напомним, накануне был заблокирован блокировки YouTube-канал Совета Федерации России. Как писал сайт KP.RU, компания Google обосновала причину блокировки тем, что ведомство, как и многие другие структуры РФ попали под антироссийские санкции, а платформа вынуждена соблюдать законы об ограничениях для российских медиаресурсов.