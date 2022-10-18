Госдума ограничила прямые трансляции пленарных заседаний

Пленарные заседания Госдумы не будут транслировать в режиме реального времени. Фото: пресс-служба Госдумы

Совет Государственной Думы России принял решение об ограничении прямых трансляции пленарных заседаний палаты в режиме реального времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Госдуме.

"Прежде всего потому, что значительная часть повестки заседаний связана с обсуждением мер поддержки солдат и офицеров, выполняющих задачи специальной военной операции", - аргументировал собеседник журналистов.

Ранее подобные мероприятия транслировались в онлайн-режиме в телеграм-канале законодательного органа и на телеканале "Дума.ТВ".

Отметим, что прямая трансляция пленарного заседания Думы прервалась во вторник, 18 октября 2022 года, перед выступлением вице-премьера России Марата Хуснуллина, которое проходило в закрытом режиме. После этого она не возобновилась.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее прошли закрытые слушания с участием двух заместителей министра обороны России по вопросу проблем обеспечения мобилизованных россиян формой и оружием. Об этом сообщил член думского комитета Госдумы по обороне, депутат от партии "Единая Россия" Андрей Гурулев.