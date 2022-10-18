Оливия Уайлд в «самом голом платье» осени обескуражила публику Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Голливудская актриса и режиссер Оливия Уайлд “шокировала” участников на белой ковровой дорожке перед Музеем академии киноискусств во время второго ежегодного бала. Она предстала перед гостями и журналистами в “голом” платье от Alexandre Vauthier. Наряд звезды абсолютно прозрачный, серебристого оттенка с подолом из розовых перьев, длинными рукавами и сверкающей россыпью камней. 38-летняя голливудская знаменитость сорвала джекпот даже у скептиков-критиков.

Оливия Уайлд в «самом голом платье» осени обескуражила публику Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мероприятие состоялось в эти выходные, 16 октября 2022 года. Праздник приурочен ко дню рождения здания музея. Его спроектировала легендой Ренцо Пиано в Лос-Анджелесе. Торжественно открытие музея состоялось в прошлом году и с тех пор традиционный бал составляет вау-конкуренцию и «Оскару», и Met Gala как по статусу гостей, так и по их образам.

В центре внимания осени 2022 года оказался образ великолепной Оливии Уайлд в ее “обнаженном” наряде. Актриса пришла одна из первых, однако, ее бойфренд Гарри Стайлс на церемонии рядом с возлюбленной не появился. Пара вместе почти два года, но за это время никак не заявила публично статус своих отношений совместным появлением на мероприятии. Даже на венецианском кинофестивале, где состоялась премьеры фильма Оливии «Не волнуйся, солнышко», они держались далеко друг от друга, хотя картина, по сути, оказалась для них судьбоносной.

Оливия Уайлд в «самом голом платье» осени обескуражила публику Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На торжественном балу в Музее академии киноискусства в Лос-Анджелесе сопредседателями стали актрисы Холли Берри и Люпита Нионго, продюсеры Райан Мерфи и Джейсон Блюм и составили организационный комитет, в который также вошли Джордж и Амаль Клуни, Джессика Честейн и Реджина Холл.

Наша российская звезда Ольга Бузова также отличилась своим образом 16 октября 2022 года. Певица всегда активно делится в своих соцсетях фотографиями и видео мест, которые посещает на южном курорте. В этот раз она отметилась в бане. Бузова позировала в одном бикини перед зеркалом. Как оказалось, она решила отдохнуть между вечными делами в Красной Поляне.