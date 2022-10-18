Правительство заявило об изменении требований для компаний, чьих сотрудников мобилизовали Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство смягчило ряд обязательных требований к компаниям, чьих сотрудников призвали в рамках частичной мобилизации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

«Компании, имеющие лицензии на определенные виды деятельности и чьи специалисты были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации, могут продолжать работу с минимальной численностью сотрудников», - сказано в заявлении, где уточняется, что «к таким организациям не будут применяться штрафные санкции».

В данном заявлении говорится о временной отмене требований к числу работников, которые до данного времени были обязательными для получения разрешения на ведение ряда видов деятельности.

Так, предприятия за шесть месяцев должны найти новых квалифицированных экспертов и заключить с ними срочные трудовые договоры. При этом сотрудниками, которые попали под частичную мобилизацию, будут сохраняться их рабочие места. Как уточняется, трудовое соглашение приостанавливается, однако не разрывается. Подобная мера затронет 48 видов деятельности.