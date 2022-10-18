Президент Германии Штайнмайер призвал думать не только об Украине, но и других проблемах

Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер призвал европейских политиков не зацикливаться на украинском кризисе Фото: REUTERS

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер рассказал, что, по его мнению, мировое сообщество не должно забывать о других политических задачах, несмотря на конфликт на Украине.

"Российская военная операция на Украине существенно изменила политическую повестку в Европе. Но другие задачи остаются неотложным", - сообщил немецкий лидер в ходе открытия большой германо-испанской конференции в Берлине.

Штайнмайер, как отмечается информагентство ТАСС, отдельно акцентировал внимание участников мероприятия на том, что конфликт на Украине ни в коем случае не должен приводить к тому, что Евросоюз и другие страны мира станут забывать о других проблемах на фоне военных действий.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Россия якобы навязывает в публичном пространстве "нарратив об усталости Евросоюза от Киева". По его словам, в Европе никакой усталости от Украины нет, что будто бы подтверждает недавнее официальное предоставление ей статуса кандидата на вступление в ЕС.