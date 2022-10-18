Агата Муцениеце изменилась до неузнаваемости из-за стресса

Агата Муцениеце Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса Агата Муцениеце призналась, что на фоне стресса значительно похудела. В подтверждение своих слов она опубликовала в социальных сетях свое фото в бюсгалтере и джинсах, которые стали для нее совсем не по размеру – будут спадать, если не опоясать их ремнем.

"И в стрессе есть свои плюсы", - написала звезда "Закрытой школы".

Причину стресса она не уточнила, однако, не исключено, что артистка переживает по поводу свадьбы своего бывшего супруга – Павла Прилучного, который взял в жены Зепюр Брутян. Они познакомились в 2018 году на съемках сериала "В клетке", на тот момент Прилучный был женат на Агате Муцениеце.

Звезда "Мажора" прожил в браке с Агатой девять лет, она родила ему двоих детей – Мию и Тимофея. Супруги расстались отнюдь не друзьями. Муцениеце обвинила мужа в том, что он злоупотреблял алкоголем и поднимал на нее руку. Павел же в недавнем интервью заявил, что годы после развода с Муцениеце "были адом", и что она оговорила его ради пиара.