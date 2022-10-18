Желающие переехать из Херсонской области в другие районы России получат жилищные сертификаты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Всем жителям Херсонской области, которые запланируют переехать в другой российский регион, получат жилищные сертификаты. Такое заявление сделал вице-премьер России Марат Хуснуллин, отметив, что на уровне правительства была разработана специальная программа.

«Мы на уровне правительства подготовили программу специальную. Основной механизм - это будет жилищный сертификат. Это отработанный механизм, который у нас в России существует», - заявил вице-премьер во вторник, 18 октября, уточнив, что новая программа основана на уже отработанном формате.

Напомним, ранее, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к российским властям с просьбой помочь с выездом жителей региона в другие части России, заявив об участившихся обстрелах гражданской инфраструктуры.

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов позже уточнил, что власти области не собираются проводить никакой эвакуации населения из региона, а глава военно-гражданской администрации просит российское руководства помочь только с временным пребыванием жителей в других субъектах РФ.