Украина получила от ЕС 2 млрд евро в виде макрофинансовой помощи

Украина продолжает получать масштабные финансовые дотации от Европейского союза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина получила от Евросоюза макрофинансовую помощь в размере 2 миллиардов евро, она будет направлена на неотложные расходы в социальной и гуманитарной сферах. Соответствующую информацию распространил глава правительства Украины Денис Шмыгаль.

"2 млрд евро макрофинансовой помощи поступили на Украину от ЕС. Государство получило от Евросоюза очередной транш, направленный на поддержание экономической устойчивости Украины", - сообщил высокопоставленный украинский чиновник в своем официальном телеграм-канале.

Шмыгаль подчеркнул, что киевские власти надеются на скорое получение новых финансовых траншей от Евросоюза. Все дело в том, что полученная Украиной помощи в виде 2 миллиардов евро - это лишь первая часть пакета поддержки страны со стороны ЕС.

Остальные средства украинские власти надеются получить до конца текущего года (но готовы к тому, что из-за бюрократических проволочек процесс перечисления денег может в итоге затянуться).