Уровень поддержки Лиз Трасс в Британии упал до 10%

Лиз Трасс Фото: REUTERS

Уровень поддержки премьер-министра Великобритании Лиз Трасс среди населения страны опустился до рекордных 10%. Об этом свидетельствуют данные опроса британской компании YouGov.

Как следует из его результатов, 80% британцев негативно оценивают деятельность нынешнего главы правительства, причем из них 62% - крайне негативно. Одобрили действия Трасс на новом посту только 10% опрошенных, в то время как несколькими днями ранее этот показатель составлял 15%.

Как ранее писал сайт KP.RU, парламентарии от консервативной партии Великобритании Криспин Блант, Эндрю Бриджен и Джейми Уолли потребовали отставки Лиз Трасс. Так, Блант выразил мнение, что руководство партией следует передать "комбинации" из бывшего главы Минфина Риши Сунака, лидера палаты общин Пенни Мордонт и министра финансов Джереми Ханта.

Напомним, Лиз Трасс отказалась подать в отставку со своего поста, несмотря на призывы ряда депутатов от Консервативной партии. Премьер также отметила, что Великобритания переживает тяжелые времена. По ее словам, в данных условиях нельзя тратить время на разговоры о консерваторах.