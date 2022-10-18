Путин поддержал призыв губернатора Самарской области о повторной вакцинации граждан от коронавируса

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поддержал призывы губернатора Самарской области Дмитрия Азарова о повторной вакцинации граждан от коронавирусной инфекции.

Азаров, комментируя ситуацию в регионе, заявил, что в Самарской области темпы вакцинации от коронавируса чуть выше, чем в среднем по стране. «Очень надеюсь, что прислушаются и сделают повторную вакцинацию», - заявил губернатор

«Правильно. Я с вами полностью согласен, и я присоединяюсь к вашим призывам», - отметил российский президент.

Напомним, за прошедшие сутки в России было выявлено 9 474 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщал Оперативный штаба, было также подтверждено 91 летальных исход, а выписано в связи с выздоровлением 20 252 человека. Кроме того, как писал сайт KP.RU, сообщается, что прививку от коронавируса первым компонентом сделали94 697 949 жителей России, а 89 423 801 прошли полную вакцинацию.