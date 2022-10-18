Госдума одобрила законопроект об универсальном пособии для семей с детьми и беременных

Депутаты Госдумы РФ поддержали важный социальный законопроект федерального правительства Фото: из соцсетей

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об универсальном пособии для семей с детьми и беременных.

Соответствующее решение было принято депутатами нижней палаты российского парламента в ходе пленарного заседания, состоявшегося 18 октября 2022 года.

Предполагается, что рассмотрение данной законодательной инициативы в следующих чтениях состоится до конца осени нынешнего года.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, универсальное пособие будет предоставляться всем российским семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер пособия составит 50,75 или 100% регионального прожиточного минимума. В среднем по стране в 2023 году это составит 7 тысяч, 10,5 тысяч и 14 тысяч рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что данная мера поддержки, как предполагается, может затронуть российские семьи, в которых в настоящее время воспитывается около 10 миллионов детей.