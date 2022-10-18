Японский депутат призвал Украину сложить оружие и остановить боевые действия Фото: REUTERS

Оппозиционный депутат парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что украинские власти должны немедленно прекратить конфликт с Россией, если не могут продолжать боевые действия самостоятельно, без поддержки стран Запада. По его словам, Киев постоянно говорят о том, что у Москвы якобы не хватает определенных вооружений, однако не отказывается от военной помощи Вашингтона.

«Киев постоянно заявляет, что у России не хватает ракет. Но так ли это на самом деле? … Почему США не перестанут поставлять Украине вооружение, чтобы прекратить этот конфликт? Если вы, украинцы, не можете воевать самостоятельно, немедленно остановите боевые действия» - приводит Yahoo News Japan словам японского политика, который отметил, что все заявления западных СМИ об «ослаблении России» вызывают сомнения.

Мунэо Судзуки также заявил, что если Киев не может самостоятельно вести боевые действия, то ему необходимо стоит сложить оружие и прекратить противостояние. Как он отмтеил, информация западных СМИ о том, что Россию якобы «загнали в угол» на Украине вызывает большие сомнения.