Крупнейший отель Венгрии закроется на четыре месяца из-за высоких расходов на энергию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крупнейший отель Венгрии отель на 499 номеров Danubius Hotel Hungariа закроется с ноября 2022 года по февраль 2023 года для оптимизации расходов в условиях роста цен на отопление, а также электроэнергию. Об этом сказано в сообщении управляющей компании Danubius Hotels Group.

«Danubius Hotels готовится к зимнему периоду, оптимизируя расходы на энергию... Отель Danubius Hotel Hungariа будет временно закрыт предварительно с 1 ноября 2022 года до 28 февраля 2023 года», - сказано в сообщении, где уточняется, что гости, ранее забронировавшие номера, будут перенаправлены в другие отели сети в Будапеште.

Цель такого решение назвали поддержание эффективности работы большинства отелей сети для того, чтобы по возможности обеспечить работой всех сотрудников «даже в грядущий период, который экономически более сложен, а с точки зрения заполняемости – слабее».

«Эта двойная цель будет достигнута нынешним решением: мы можем предложить нашим гостям множество других вариантов размещения в наших отелях в столице и, что не менее важно для нас, мы сможем во время временного закрытия с ноября позаботиться обо всех наших коллегах», - сказал генеральный директор компании Балаж Ковач, слова которого приведены в сообщение.

Напомним, еще 13 июля правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, сообщив, что газа в Европе в осенне-зимний отопительный сезон будет недостаточно, и на фоне этого ввели запрет на вывоз из республики энергоносителей, а также дров.