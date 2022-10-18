Армения ждет от ОДКБ политической оценки ситуации на границе с Азербайджаном Фото: REUTERS

Армения заявила, что ожидает от Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) политической оценки ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом в Ереване на пресс-конференции с главой МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт сообщил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Он подчеркнул важность оценки со стороны государств-союзников Еревана.

"Хочу подчеркнуть, что для нас крайне важна политическая оценка ситуации, которую представят наши союзные государства. Для нас важно понять, в какой степени Организация признает существующую ситуацию, которая представляет собой агрессию против Республики Армения и вторжение на суверенную территорию Республики Армения", - отметил он.

Помимо открытой политической оценки со стороны ОБСЕ, Армения запросила группу наблюдателей от лица организации на границу с Азербайджаном во избежание новых инцидентов.

Напомним, 12 сентября 2022 года произошло столкновение на границе Армении и Азербайджана. Обе стороны обвиняли друг друга в провокации.

По мнению российских властей, Ереван и Баку находятся лишь в начале пути своего примирения. Такое заявление сделал директор четвертого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Денис Гончар.

15 октября 2022 года власти Армении предложили Азербайджану сесть за стол переговоров и провести встречу комиссий по делимитации и пограничной безопасности 31 октября в Брюсселе.