The Guardian: более 14 млн британцев вынуждены экономить на еде

Жители Великобритании в последние месяцы массово и стремительно беднеют Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большое число жителей Великобритании оказалось вынуждено экономить на продуктах питания вследствие углубляющегося экономического кризиса в Соединенном Королевстве.

Соответствующую информацию распространила влиятельная британская газета The Guardian со ссылкой на данные благотворительной организации Food Foundation.

В материале издания уточняется, что из-за охватившего страну масштабного "кризиса стоимости жизни" экономить на еде уже сейчас вынуждены более 10 миллионов взрослых британцев и еще 4 миллиона британских детей. Причем, по данным The Guardian, данный показатель с начала нынешнего года уже вырос в два раза и на сегодняшний день еще продолжает расти.

Кроме того, в рамках социологического исследования 65% нуждающихся британцев открыто заявили о том, что в настоящее время они готовят меньше или даже отключают холодильники ради сокращения расходов за электроэнергию.

При этом Великобританию в ближайшее время может ожидать и масштабный энергетический кризис (он может быть связан с последствия отключения поставок в страну российского газа). Эксперты считают, что он неизбежно лишь усилит и усугубит последствия экономических трудностей, в которых оказалось Соединенное Королевство.

Так, мэр Лондона Садик Хан уже публично призвал жителей британской столицы "готовиться к крайне суровой и тяжелой зиме". Лондонский градоначальник прогнозирует, что миллионы граждан Великобритании совершенно точно не смогут позволить себе ни еду, ни отопление предстоящей зимой.