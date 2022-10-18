Fox News: из-за ошибок Байдена американцам придется больше платить за газ зимой

Джо Байден Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неправильное обращение президента США Джо Байдена с энергоресурсами страны привело к резкому скачку цен на газ, сообщает Fox News.

Управление энергетической информации США, как сообщает телеканал, заявило, что предстоящей зимой американцам придется заплатить за газ в среднем на 30% больше, чем в прошлом году.

Кроме повышения цен на голубое топливо, жителей Штатов также ожидает более холодная зима, вследствие чего среднее потребления газа по всей стране вырастет на 5%, приводит телеканал сведения Управления энергетической информации.

Байден, как подчеркивает Fox News, с момента вступления в должность главы государства предпринял ряд мер, ограничивающих добычу ископаемого топлива, что сказалось на текущей ситуации.

Ранее сообщалось, что Байдена ожидает "энергетический кошмар" из-за роста цен на газ в США.. Отмечалось, что пока американская администрация пыталась бороться с высокими ценами на бензин, появилась другая "головная боль" в сфере энергетики – рост цен на газ, пишет издание.