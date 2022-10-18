Путин проведет совещание с Совбезом 19 октября 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами Совета Безопасности Российской Федерации, которое состоится в следующую среду, 19 октября, в режиме видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России Владимир Путин проведет 19 октября в режиме видеоконференции заседание Совета Безопасности РФ», - сказано в заявление пресс-службы.

Как уточняется, планируется рассмотреть вопросы, которые связаны с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере, а также «регулированием миграционных процессов в интересах социально-экономического развития» России. Кроме того, на совещании будут рассмотрены вопросы общественно-политической стабильности.

Сообщается, что с докладом выступит заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Напомним, встреча Путина с членами Совбеза РФ состоялась в начале пришлой неделе, 10 октября. В совещании приняли участие заместитель председателя Совбеза РФ, премьер-министр Михаил Мишустин, а также председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.